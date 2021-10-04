Родители энгельсских школьников массово пишут заявление об отмене дистанционного режима.

Удаленное обучение введено в школах крупных городов Саратовской области с 27 сентября по 11 октября в связи с эпидемиями ОРВИ и коронавируса, но несмотря на высокую заболеваемость, родители требуют выхода детей в школы.

Заявление об отмене удаленного режима поступило в 11 энгельсских школ. В сумме — 21 заявление. На данный момент на очне обучение не перешла ни одна из школ.

администрация Саратова также сообщает о поступлении подобных заявлений, но не уточняет их количество