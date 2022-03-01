Саратовский областной институт развития образования в режиме видеоконференцсвязи провёл родительское собрание по теме «Проблемы кибербезопасности». Участниками стали более 500 родителей города Саратова и муниципальных районов области, представители муниципальных органов управления образованием и педагоги.

Онлайн-встреча была посвящена вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся, в том числе и в виртуальном пространстве. Собравшиеся обсудили повышение цифровой грамотности детей, родителей и педагогов; формирование и продвижение позитивного образовательного контента; разработку новых подходов для защиты детей в Интернете; создание необходимых информационно-технологических решений для защиты личных данных; выявление и удаление контента, который может причинить вред здоровью и развитию детей.

«Формировать привычки кибергигиены у людей нужно с ранних лет. Родителям следует рассказывать своим детям о правилах безопасного поведения в Интернете, как только юные пользователи получают доступ к компьютеру или смартфону. Подобно тому, как ребёнок узнаёт о правилах безопасного перемещения по городу, когда он начинает самостоятельно ходить в школу», – подчеркнула и.о. заведующего кафедрой прикладной информатики и информационных технологий в управлении Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анна Мендель, выступая перед слушателями.

В рамках мероприятия был озвучен широкий спектр мнений и рекомендаций. Всеобщее мнение гласит, чтобы дети использовали цифровое пространство с пользой.