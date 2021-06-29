В саратовском лагере «Молодежный» выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией. Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов прояснил картину ситуации во избежание «фейковых вбросов».

22 июня один из отдыхающих отряда №4 обратился к врачам с жалобами на головную боль. Медики выявили у ребенка признаки ОРВИ, его разместили в медицинском боксе. А 23 июня его забрали родители.

28 июня туда прибыла комиссия Роспотребнадзора с предписанием, в котором содержалась информация о том, что у ребенка положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Сотрудники ведомства провели эпидемиологическое расследование и выдали предписание по работе лагеря.

Контактными признаны 25 человек: четыре сотрудника и 21 ребенок. Все они, в соответствии с предписанием Роспотребнадзора №14 от 28 июня, направлены на изоляцию в домашних условиях под присмотром врачей поликлиник сроком на 14 дней. До этого отряд был изолирован от остальных отдыхающих. С родителями, которые забирали детей, встретился первый заместитель министра молодёжной политики и спорта Саратовской области Андрей Абрашин. Напомним, те жаловались на позднюю реакцию ведомства. А заместитель председателя правительства области Роман Грибов призвал граждан с пониманием отнестись к ситуации.

В лагере провели дезинфекцию и проводят только отрядные мероприятия, усилены меры профилактики. Все предписания Роспотребнадзора выполняются, лагерь продолжает работу.

А родителям детей, которых отправили на изоляцию, предложили два варианта компенсаций: возврат средств или право на отдых в другую смену.