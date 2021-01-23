Руководитель Саратовского областного отделения «Национальной родительской ассоциации» Наталья Кривенцова обратилась к родителям Саратовской области.

— В социальных сетях массово призывают подростков выйти на улицы и принять участие в акции политического характера. Складывается ощущение, что в такой ситуации манипуляция несовершеннолетними — легкий и популистский метод для гарантии массовости мероприятия.

Свою позицию выражу честно — такие действия считаю недопустимыми, они возмущают и вызывают негодование родителей. Несовершеннолетний ребенок не может гарантировать свою грамотность в политических прениях, а также собственную безопасность во время таких мероприятий.

Обращаюсь ко всем родителям! Пожалуйста, обратите внимание, настроен ли ваш ребенок следовать рискованным идеям под влиянием бесконтрольного потока призывов в интернете. Не допускайте интернет-безнадзорность. Поговорите с ребенком, если у него есть вопросы «недетского» характера, — написала она в социальных сетях.

Этот пост вызвал массу комментариев от родителей школьников. Большинство из них поддерживают общественницу и пишут, что не отпустят своих детей на акцию протеста.

— Я против участия детей митингах! Политики, чтобы быть всегда в центре внимания, любые меры принимают. Детей собирают! А подумали они о том, что с ребёнком может случиться? Я против участия подростков в митингах! – пишет ksenija_bogdanova_.

— Добрый день. Мне сын сам (слава Богу!) рассказал о таком приглашении на прогулку (10 класс). И то, что он лучше дома посидит. Самое главное-доверие между родителями и детьми. Это хрупкая ценность, но это и есть иммунитет от приглашений. Всем любви и доверия! – отмечает ms.innapanfiloff.

— Я как мама ребёнка 14 лет против всех митингов. Они ещё дети и им не стоит лезть в политику. Те кто их подстрекают в соцсетях идти на митинги делают это специально. Прикрываясь детьми как щитом. А нам родителям надо быть начеку и не допустить того что бы наши дети стали разменной монетой в этой политической войне, — комментирует iuliiakubrina1.