Член родительского комитета гимназии № 2 Олеся Помошникова поделилась мнением об инициативе председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина о дополнительном финансировании школ и детских садов

Она считает, что дополнительные средств помогут решить множество проблем, а условия обучения детей значительно улучшит

— Прекрасно отношусь к данной инициативе. У меня двое детей, которые учатся в гимназии № 2 — в историческом здании. Мы пытаемся поддерживать это состояние, но не всегда хватает средств. Каждая школа – это дом для наших детей и никаких денег не жалко для их комфорта.

Важно, что распределить эти средства мы сможем совместно со школой на различные цели.

Выделение дополнительных средств, по моему мнению, поможет решить хозяйственные проблемы, касающиеся текущего ремонта, восстановления мебели, технического обеспечения учебного заведения, чтобы каждая школа была на современном уровне и соответствовала современным стандартам.

Даже на мелочи – канцтовары, мел и многое другое тоже нужны деньги. Благодаря спикеру госдумы Вячеславу Володину дополнительное финансирование на эти цели скоро появится в каждой школе и детском саду.

Это также может способствовать тому, чтобы наши дети чаще представляли свою школу и также родной город на фестивалях и конкурсах, занимались на территории школы в театральных и других кружках, ведь это тоже порой требует финансовых вложений, — поделилась Олеся Помошникова.