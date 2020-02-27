Саратовские родители поменялись местами со своими детьми и сдали ЕГЭ, сообщает минобразования.

В СОШ №6 общественные и творческие деятели, спортсмены, представители органов власти наряду с родителями выпускников проверили свои знания. Участники полностью окунулись в процесс прохождения экзамена: от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.

— Очень полезная акция. Теперь мы знаем, как проходит экзамен, какие типы заданий он включает, а стало быть, понимаем, как можем своего ребенка подготовить к этому этапу в жизни. Ведь экзамен – это серьезный психологический шаг, который предстоит сделать детям вместе с родителями, — поделился впечатлениями российский силач Вячеслав Максюта.

Участники воочию узнали, как проходит регистрация, осуществляется рассадка, выглядят рабочие места, происходит печать и сканирование КИМ.

— Вопросы нелегкие. Но каждый гражданин должен знать историю своей страны. Поэтому если подготовиться – с экзаменами справиться, конечно, можно. Я сегодня участвовал в акции уже во второй раз, мне интересно проверить себя и свои знания. И в следующем году постараюсь прийти и поддержать родителей и выпускников, – рассказал о своем опыте заслуженный мастер спорта по кикбоксингу Даци Дациев.

В Саратовской области акция продлится до 2 марта, ее поддержат родители выпускников из 30 муниципальных районов.