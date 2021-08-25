Родители школьников смогут подключиться к трансляции общероссийского родительского собрания 28 августа, на котором глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов расскажет об изменениях, коснувшихся школьной системы в 2021 году. Об этом сообщает министерство образования Саратовской области.

На собрании обсудят моменты организации инфраструктур школ, санитарно-эпидемиологических норм, питания школьников, сдачи экзаменов и остальные сферы учебы в грядущем учебном году.

Участие в собрании также примут: Елена Шмелёва — руководитель Фонда «Талант и успех», Анзор Музаев — руководитель Рособрнадзора и Анна Попова — руководитель Роспотребнадзора.