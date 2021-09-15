Мужчина в черном парике, следивший за детьми возле школы №66 в поселке Юбилейный города Саратова оказался попал на видеокамеру родителя одного из учеников. Снятое видео женщина опубликовала в родительском чате.

— У нас тут завелся педофил, который дрочит на детей в парике и одежде. Будьте аккуратнее, — написала женщина в общую беседу.

Обратившиеся в полицию родители выяснили, что ранее мужчина уже привлекался по подобной статье, но его отпустили в связи с отсутствием состава преступления. Полиция пообещала следить за ним.

По заявлению родителей проводится проверка.