Члены родительского комитета школы №23 Саратова получили нагоняй за вымогательство денег в попечительский фонд. Об этом информационному порталу «Новости Саратова» рассказали в региональном министерстве образования.

— С руководителем общеобразовательного учреждения проведена разъяснительная беседа о недопустимости фактов, указанных в обращении проведено внеочередное родительское собрание с представителями родительских комитетов по вопросу информирования о добровольности оплаты попечительских взносов. Вопрос благотворительности денежных средств находится на особом контроле администрации Заводского района, — говорится в официальном ответе ведомства.

Напомним, вчера в социальной сети «ВКонтакте» родители школьников пожаловались на поборы в сумме пять тысяч рублей в попечительский фонд.