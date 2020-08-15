В Саратове племянник выкрал у своей тетки банковскую карточку и обналичил ее, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

45-летняя женщина обратилась в полицию с жалобой на пропажу карточки. По ее словам, кредитка пропала 5 или 6 августа, а затем с нее было списано 84 тысячи рублей. Подозрение пало на 20-летнего племянника дамы, который живет с ней в одной квартире.

Парень не стал отпираться. Он рассказал, что подсмотрел, как родственница вводила PIN-код, запомнил его, а затем выкрал карточку и обналичил. Молодой человек вернули не потраченные им 67 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.