Вчера, 2 августа, днем в частном доме в переулке Куйбышева в городе Красный Кут Саратовской области родственники обнаружили тело 40-летнего мужчины. Дверь здания на этот момент была не заперта.

Следователи осмотрели место происшествия, на лице гражданина выявлены незначительные ссадины и кровоподтеки. Для установления точной причины его смерти, назначено судебно-медицинское исследование.

Обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.