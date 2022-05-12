В Заводском районе Саратова официально признали умершим живого человека. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

По словам ведомства, саратовец уехал на заработки с 2014 года и пробыл на сезонных работах семь лет. Потерявшие с ним связь родственники посчитали его мертвым.

Когда мужчина вернулся на свою родину, то обратился в прокуратуру. Там ему рассказали, что он официально мертв.

После выяснения случившегося, прокурор района обратился в суд с иском об аннулировании записи о смерти гражданина.