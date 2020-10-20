На сегодняшнем заседании координационного совета прокурор Саратовской области Сергей Филипенко указал на нехватку врачей. То есть, в городе можно вызвать специалиста на дом, а в селах с терапевтами проблема. Не единичен случай переадресации вызовов.

Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов отметил, что если у пациента минимальная симптоматика, переадресация это правильно. Ведь “скорая” должна помогать при угрозе жителя.

Правоохранитель перебил его и рассказал, что в прокуратуре есть работники, у которых умерли родственники из-за долгого ожидания “скорой”. На это он услышал ответ, что чиновник разберется лично в таких ситуациях.

Соответствующее поручение дал и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.