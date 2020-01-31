Неравнодушные жители Саратова выложили в сеть информацию о пропавшем пенсионере.

В группе «Заводской Online Саратов» соцсети ВКонтакте Динара Сулименова опубликовала фото мужчины, который не помнит кто он и от куда. По словам девушки, его нашли лежащего на земле в микрорайоне Авиатор.

— Единственное, что помнит дедушка — имя. Он сказал, что его зовут Мерешкин Владимир Иванович, и у него есть племянница Лена, — пишет Динара.

Сейчас мужчина находится в городской клинической больнице № 12, на улице Крымская, 15.