Убийство молодой и красивой жительницы Саратова было совершено 26 ноября при расставании её экс-бойфрендом.

Как сообщает Телеграм-канал «Театр Взрослого Зрителя», резонансное убийство в квартире дома по 1-му Топольчанскому проезду в Саратове произошло после ссоры между 24-летней Марией М. и 25-летним Румилем И.

Якобы парень не хотел отпускать желавшую разорвать ставшими для неё тягостными отношения девушку. Возможно, сказалась также разность менталитетов молодых людей, принадлежащих к разным этническим группам.

Кроме того, Марии, явно пользовавшейся успехом у мужчин, надоели частые побои со стороны ревнивого ухажера, превратившегося в настоящего абьюзера.

Маша заехала к Румилю за вещами, но уйти из квартиры больше не смогла…

Во время разговора бывших возлюбленных вспыхнула ссора. В ход снова пошла сила со стороны мужчины, и он задушил Марию.

После убийства Румиль якобы сам позвонил в полицию.

Прибывшие утром 26 ноября на место происшествия стражи порядка нашли в квартире труп Марии. На шее девушки при осмотре следователями были обнаружены кровоподтеки, что также указывает на возможное удушение.

«ТВЗ» утверждает, что убитая была сиротой.

Румиль задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: соцсети, СКР