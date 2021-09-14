Сегодня, 14 сентября, в пресс-центре «Комсомольская правда Саратов» состоялась встреча с председателем регионального комитета по туризму Викторией Бородянской, посвященная всероссийскому конкурсу туристических видеороликов «Диво России».

В рамках встречи невозможно было не коснуться значимой для нашего региона тематики покорения космоса, ведь в этом году наступил 60-летний юьилей полета в космос первого человека — Юрия Гагарина.

Среди победителей окружных этапов есть четыре ролика, посвященных космической тематике, один из которых снят в Саратове. Виктория подчеркнула, что в категории «короткометражные фильмы» победил именно саратовский ролик «Гагарин на саратовской земле».