На постоянном действующем совещании обсудили начало строительного сезона.

Обратил внимание министров и руководителей структурных подразделений на необходимость строгого контроля всех работ.

Чиновники должны «болеть» своим делом и искренне переживать за результат, требуя аналогичного отношения от подчиненных. От них зависит благополучие жителей. Формальное или безразличное отношение к работе — непозволительно.

Мы строим и ремонтируем колоссальное количество объектов. К нам поступает беспрецедентный объём финансирования из федерального центра. Безучастие со стороны руководителей органов власти просто недопустимо.

Министры должны быть самыми заинтересованными лицами в реализации проектов и быть на постоянной связи с районными властями. Знать и решать проблемы, с которыми их коллеги сталкиваются на местах.