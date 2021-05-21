Роман Абрамович посещает Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина, созданный по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина.

— Проект был реализован как государственно-частный. В рамках федеральных средств была выполнена инфраструктурная часть. Ряд работ реализовали в рамках частного партнерства. Это и привлечение иностранных архитекторов, и строительство инфоцентра, и многие другие. Надо сказать, что на предложение принять участие в этом проекте откликнулся Роман Абрамович. Он родился в Саратове, и в общем-то это стало аргументом. Плюс это была та тема, которая его заинтересовала, и он выступил здесь второй стороной, — отмечал федеральный политик в одном из своих интервью.

С полным интервью о создании Парка можно ознакомиться в нашем телеграм-канале от 3 апреля 2021 года.