Подвели очередные итоги работы межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет области за прошедшую неделю.

В рамках деятельности по выводу налогоплательщиков из «теневого» сектора экономики удалось установить 61 организацию, где зафиксированы факты неформальной занятости. На проверку в Государственную инспекцию по труду направлено 47 материалов. В соответствии с действующим законодательством оформлено 69 работников.

Как и прежде, особое внимание межведомственной комиссии сосредоточено на мероприятиях по повышению уровня заработных плат. В результате рейдов обнаружен 321 хозяйствующий субъект, выплачивающий заработную плату ниже среднеотраслевого уровня по региону, в том числе ниже МРОТ – 131 предприятие. С организаций взяты обязательства по повышению фонда оплаты труда на сумму 4,3 млн рублей.

За семь дней было проведено 22 проверки по муниципальному земельному контролю, из которых 17 оказались результативными. Вынесено 12 предписаний. Также установлено, что три земельных участка используются не по целевому назначению. Материалы по ним направлены в контролирующие органы.

Обнаружено 18 объектов капитального строительства, не состоящих на учете. Процедура регистрации начата по 17 объектам.

В целом благодаря работе межведомственной комиссии за прошедшую неделю в консолидированный бюджет дополнительно поступило 22 млн рублей, с начала года – 722,7 млн рублей.