В районы для уборки снега направлена тяжелая техника.

В связи со сложными погодными условиями дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Расчистка автодорог ведется круглосуточно.

Начальнику управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрию Юрину поручено направить тяжелую технику в муниципалитеты, где наблюдается наиболее сложная ситуация. На данный момент отряды распределены в Красноармейский и Марксовский районы.

Спасатели также продолжают оперативно реагировать на вызовы от автомобилистов, которые застряли в снежных заносах.

Сегодня с 07:00 до 19:00 поступило 180 подобных обращений. Большая часть — от жителей Ершовского, Красноармейского и Марксовского районов.