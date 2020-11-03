Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что в Саратове планируется открыть крупную аптеку, откуда будут доставлять лекарства на дом.

Сегодня он встретился с ее региональным представителем.

Это будет магазин-склад с ассортиментом в 20 тысяч позиций, есть разрешение на дистанционную продажу медикаментов, будет курьерская доставка.

Пока что предстоит пройти лицензирование в нескольких ведомствах, Роман Бусаргин готов оказать необходимую помощь для ускорения процесса.

В перспективе компания хочет открыть еще одну аптеку в Заводском районе Саратова и Энгельсе. Минэкономразвития поручено оказать содействие.

Отмечу, что аптечная сеть имеет собственные квоты по наиболее востребованным в настоящее время медикаментам. В текущей ситуации такие объекты необходимы, — подчеркнул Роман Бусаргин.

Напомним, местные жители не раз жаловались на нехватку лекарств, на эти цели председатель правительства просил помощи у Минпромторга РФ.

Его заместитетель Сергей Наумов призывал саратовцев не скупать медикаменты пачками впрок.

Регион получил 91 миллиона рублей на закупку лекарств от коронавируса.

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