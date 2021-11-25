Ситуация с заводом «Саратовский институт стекла» находится под особым контролем.

В Правительстве региона состоялось очередное заседание рабочей группы по сохранению предприятия.

Создание рабочей группы инициировал Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. В ее состав вошли не только представители областного Правительства, руководство завода, но и основные кредиторы. Их участию способствовал спикер Госдумы.

На данный момент завод находится в стадии банкротства из-за образования кредиторской задолженности на сумму 1,45 млрд рублей. В конце 2018 года «Саратовский институт стекла» взял большой кредит на модернизацию оборудования. Предполагалось, что это позволит увеличит вдвое объем выпуска продукции. Однако в результате технологической аварии из строя вышла печь. По этой причине предприятие не смогло выйти на запланированную мощность и в полной мере исполнять обязательства перед кредиторами.

Сохранение завода и его коллектива – принципиальный для региона вопрос. Правительство области приложит все возможные усилия в рамках своих полномочий, чтобы производство не закрывалось. Полноценный выход из кризиса возможен только при заключении мирового соглашения в рамках дела о банкротстве. С банковскими организациями работаем в этом направлении.

Представители предприятия предложили вариант лояльных платежей, заверили о готовности выплатить сразу 10-месячную сумму погашения платежей. Кредитные организации рассмотрят коллегиально эту инициативу. После этого будет принято решение о возможности заключения мирового соглашения.

Уверен, что решение проблемы возможно только благодаря прямому диалогу между всеми сторонами.