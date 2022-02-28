Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал об уровне безработицы в регионе.

По данным Росстата, Саратовская область заняла 25 место среди регионов по уровню безработицы.

Уровень безработицы по итогам четвертого квартала 2021 года составил 3,7%. Этот показатель на 2,6% меньше, чем в аналогичный период 2020 года.

— Стоит отметить, что уровень регистрируемой безработицы в регионе на текущий момент гораздо ниже — 0,8%. Количество вакансий в несколько раз превышает число граждан, состоящих на учете в службе занятости как безработных. Это говорит о том, что безработицы по факту нет.

— Перед министерством образования и министерством труда и социальной защиты сейчас стоит задача переформатировать систему подготовки специалистов по рабочим профессиям, так как именно по этим сферам мы наблюдаем нехватку кадров.