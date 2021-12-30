Продолжая подведение предварительных итогов года, расскажу об исполнении бюджета.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены с ростом более чем на четверть к аналогичному периоду прошлого года. В том числе: налог на прибыль возрос в 1,7 раза, акцизы – в 1,5 раза. На 13.00 сегодняшнего дня объем налоговых и неналоговых доходов бюджета оценивается в 85,8 млрд рублей. Это на 16,8 млрд рублей больше, чем планировалось изначально.

Совокупные доходы областного бюджета оцениваются в 144,8 млрд рублей. Таким образом, ожидается профицит бюджета порядка 1 млрд рублей. Хотя на начало года прогнозировался дефицит в размере 12,2 млрд рублей. Этого удалось достичь благодаря поддержке федерального центра и Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, работе межведомственной комиссии по мобилизации доходов и положительной динамике большинства бюджетных показателей.

Как и в прошлые годы, бюджет остается социально ориентированным. Это значит, что на отрасли социальной сферы направлено 70% всех расходов.

В текущем году за счет собственных средств областного бюджета погашен коммерческий кредит в сумме 1 млрд рублей и бюджетные кредиты в общей сумме 1,5 млрд рублей. Проведена работа по рефинансированию банковских кредитов в сумме 13,4 млрд рублей.