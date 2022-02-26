В Вольском районе посетил пункт

временного размещения граждан, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР.

Людей разместили в местном оздоровительном центре. Сейчас здесь находятся 146 человек, в том числе 67 детей.

Пообщался с гражданами, они довольны условиями размещения и чувствуют себя комфортно. Для них доступен бассейн, прачечная, спортивный зал, детские комнаты и кинозал. По желанию также можно пройти оздоровительные процедуры. Оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Часть переселенцев приняли решение получить гражданство России. Во взаимодействии с миграционной службой максимально ускорим и упростим этот процесс.

Среди людей также есть запрос на трудоустройство. Поручил профильному министерству и службе занятости оказать людям полное содействие в этом вопросе.

Решён вопрос с организацией учебного процесса для детей. Он начнётся с 28 февраля в местной школе. Рядом также имеется детский сад.

При желании для граждан организовывают досуг — посещение театров и музеев. Кроме того, дети имеют возможность заниматься в различных секциях и кружках.

Отдельно хотел бы поблагодарить коллектив оздоровительного центра. Специалисты искренне помогают людям и обеспечивают для них комфортные условия без какого-либо формализма.