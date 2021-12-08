В порядок предоставления именного свидетельства на покупку жилого помещения для детей-сирот внесены изменения.

Теперь право получения сертификата возникает при достижении получателем 23 лет, ранее — 25 лет. Подписал соответствующее постановление.

Данная мера поддержки является новой для Саратовской области и позволяет приобрести квартиру или частный дом в любом муниципальном образовании региона.

В 2021 году уже выдано 754 сертификата.

Благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Викторовича Володина на эти цели удалось привлечь дополнительное финансирование. В этом году это позволит обеспечить 1410 граждан из этой категории. Поставлена задача — закрыть накопившуюся очерёдность в течение 3 лет.

Сумма сертификата исчисляется из установленной в области стоимости квадратного метра и нормы предоставления в 33 кв.м. На сегодняшний день это более 1,2 млн рублей. Для покупки можно также использовать собственные и заемные средства, материнский капитал.