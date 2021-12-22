Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса области, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Энергетика имеет для Саратовской области стратегическое значение, так как создает прочную базу для роста промышленного производства. На территории региона развиты практически все освоенные виды энергогенераций, что позволяет полностью удовлетворять внутреннюю потребность в ресурсе.

Бесперебойное функционирование социально значимых учреждений и надежное снабжение населения электрической и тепловой энергией напрямую зависит от качества вашей работы. Примите искреннюю признательность за ваш самоотверженный труд и мастерство.

Особой благодарности заслуживают ветераны отрасли, чьи профессиональный опыт и заложенные традиции легли в основу сегодняшней электроэнергетики.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов!