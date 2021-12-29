В министерстве строительства и ЖКХ провел рабочую встречу, на которой граждане из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, смогли задать все интересующие их вопросы.

В обсуждении принимали участие прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, первый заместитель Председателя Облдумы Алексей Антонов, ректор Саратовской государственной юридической академии Екатерина Ильгова и руководители профильных министерств.

Напомню, в этом году на обеспечение жильем детей-сирот выделено 1,7 млрд рублей. Дополнительное финансирование удалось привлечь благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Это позволит обеспечить 1410 человек в 2021 году, в 2022 – порядка 1450 человек.

Ранее граждане из этой категории озвучивали проблему, связанную с получением социальной выплаты при выдаче квартиры. Мера поддержки в настоящее время распространяется на лиц в возрасте до 23 лет. Правительство области уже работает над законопроектом, который отменит этот возрастной ценз. В январе следующего года он поступит на рассмотрение депутатов Саратовской областной думы.

Предметом обсуждения также стала тема предоставления временной прописки для детей-сирот после выпуска из специализированного образовательного учреждения. Из-за этого они не могут получить ряд социальных льгот, в частности, когда заводят собственных детей. Министерству труда и социальной защиты региона поручено разработать предложения для решения этой проблемы.

На встрече поднималось много вопросов, касающихся юридических процедур. Зачастую детям-сиротам приходится обращаться к юристам, которые требуют за свои услуги немалые суммы, а молодым людям такие траты не по карману. Здесь на помощь пришла юридическая академия, которая будет оказывать им помощь бесплатно. Связаться со специалистами call-центра можно по номеру мобильного телефона +79272773632 и посредством электронной почты pravo.ds@mail.ru.

Министерству строительства и ЖКХ поручено увеличить количество сотрудников, занимающихся вопросами обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также находиться в постоянном диалоге с гражданами. Правительство области будет держать ситуацию на постоянном контроле.

Сегодня в министерстве проходит жеребьевка квартир для еще 142 получателей. Жилые помещения будут предоставлены в микрорайоне Городские просторы.