Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин:

— В этот день 8 лет назад была восстановлена историческая справедливость – Крым воссоединился с Россией. Крымчане вернулись домой. Этот выбор сделали они сами, потому что всегда чувствовали себя частью России. Их поддержали наш Президент Владимир Владимирович Путин и вся наша страна.

— Этот день — символ справедливости, дружбы, поддержки, единства и напоминание для всех, что Россия своих не бросает!

— Крым – это Россия! И никак иначе.