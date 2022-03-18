Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин:
— В этот день 8 лет назад была восстановлена историческая справедливость – Крым воссоединился с Россией. Крымчане вернулись домой. Этот выбор сделали они сами, потому что всегда чувствовали себя частью России. Их поддержали наш Президент Владимир Владимирович Путин и вся наша страна.
— Этот день — символ справедливости, дружбы, поддержки, единства и напоминание для всех, что Россия своих не бросает!
— Крым – это Россия! И никак иначе.