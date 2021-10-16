Один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений — ПАО «ФосАгро» — празднует свой 20-летний юбилей.

Посетил Балаковский филиал компании и поздравил его трудовой коллектив с праздником.

Сегодня АО «Апатит» является надежным партнером и единомышленником Правительства области в реализации важнейших социально-экономических инициатив. На производстве работают 1217 человек, которые отличаются высоким профессионализмом, мастерством и преданностью своему делу.

Уверен, что предприятие и впредь будет следовать сложившимся традициям, принёсшим компании мировое признание — осваивать выпуск новых видов продукции, внедрять современные технологии и заботиться о коллективе и ветеранах производства.

Региональное правительство, в свою очередь, будет и дальше оказывать предприятию всестороннюю поддержку.