Предварительные итоги 2021 года показывают, что текущий инвестиционный портфель региона составляет 750 млрд рублей.

Это 170 крупных проектов с созданием 9,6 тысяч новых рабочих мест.

В 2021 году завершены 14 проектов. Например, реконструкция производства макаронной фабрики с мельничным элеватором ООО «МакПром», строительство центрального пункта сбора нефти компанией ООО «ЛукБелОйл» и лечебно-диагностического комплекса с инфраструктурой ОАО «Синко».

Инвесторы готовы реализовывать проекты на долгосрочную перспективу. Благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в регионе удаётся реализовывать крупнейшие проекты. Так, металлургический завод Балаково реализует ряд проектов с общим объемом инвестиций более 57 млрд рублей и созданием более 2 тысяч рабочих мест в регионе к 2025 году. К 2025 году планируется завершить строительство Сбербанком крупнейшего в России Центра обработки данных. Общий объем инвестиций по проекту – 122,2 млрд рублей.

Другими значимыми проектами на территории области можно назвать строительство в поселке Дубки завода по выпуску мягкой кровельной черепицы международной корпорацией «ТехноНиколь» и солнечных электростанций совокупной мощностью до 200 МВт компанией ООО «Авелар Солар Технолоджи».

Рост производства сельскохозяйственной продукции привлекает в регион инвесторов, нацеленных на создание современной системы хранения зерновых культур и развитой логистической инфраструктуры. В частности, на территории области реализуются проекты по строительству элеваторного комплекса и зерно-перевалочного узла.

Правительство региона нацелено на создание благоприятной среды для инвесторов. Поэтому в течение 2021 года в областное законодательство были внесены изменения, способствующие инвестиционной активности. Был расширен перечень муниципальных районов, на территории которых действует пониженная ставка по налогу на прибыль организаций. Принято решение о предоставлении льготы по налогу на имущество организаций для предприятий, осуществляющих капитальные вложения свыше 5 млрд рублей в добычу нефти и газа.