За высокие результаты и достойное представление Саратовской области на международных соревнованиях в 2021 году принято решение поощрить спортсменов и их тренеров.

Подписал постановление о материальном стимулировании чемпионов и призеров Чемпионата Европы по плаванию, проходившего в период с 15 по 23 мая в городе Фуншал (Португалия), Кубка мира по пулевой стрельбе, проходившего в период с 10 по 19 июня в городе Лима (Перу), Чемпионата мира по плаванию, проходившего в период с 15 по 20 ноября в городе Гливице (Польша).

Денежное вознаграждение получат спортсмены – Денис Тарасов, Юлия Шишова, Максим Никифоров, Сергей Малышев, Андрей Живаев, Филипп Торишний, Кристина Шаяхметова, Федор Матюшин, а также тренеры – Светлана Борисовская, Галина Филиппова, Галина Ширшова, Марина Моисеева, Эдуард Грюнер, Игорь Аширов.

Благодарю победителей соревнований и их наставников за проявленное мастерство и желаю успехов и новых побед!