Работа по комплексному развитию территории старого аэропорта Саратова начнется в этом году.

На совещании с профильными структурами Правительства области и администрации города обсудили подготовку к строительству инженерных коммуникаций в будущем жилом микрорайоне.

На эти цели региону предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит. Планируется создание сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения и ливневой канализации. Работы начнутся в сентябре текущего года.

В настоящее время проект планировки и застройки территории старого аэропорта вынесен на общественные обсуждения. Проект планировки территории будет утвержден до конца апреля.

Как вы считаете, какое название должно быть у нового микрорайона? Свои предложения пишите в комментариях.