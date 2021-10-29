Саратовская область в числе регионов, где ситуация по распространению COVID-19 остаётся напряженной.

Каждый день в области обновляется свой максимум по количеству заболевших. В данных условиях вынужденными мерами становятся дополнительные ограничения на деятельность тех или иных организаций.

Оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции региона принято решение с 30 октября по 7 ноября ввести новые ограничения на работу организаций. Их перечень приведён в тексте постановления.

Уважаемые жители области, прошу с пониманием относиться к принимаемым мерам. Берегите себя и окружающих! Здоровья вам и вашим родным!