По предложению Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина на базе Саратовской государственной юридической академии действует колл-центр.

Он создан для оказания информационно-правовой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Однако механизм оказался востребованным не только среди этой категории граждан. С руководством СГЮА обсудили расширение сферы деятельности центра.

С 24 января специалисты будут проводить консультации для многодетных семей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые также имеют право на улучшение своих жилищных условий.

Получить бесплатную помощь семьи могут по телефону: 8-937-021-11-43.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья действует номер телефона – 8-937-801-61-97.

Напомню, гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, можно проконсультироваться по телефону: 8-927-277-36-32.