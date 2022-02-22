Ранее рассматривалась передача особо охраняемой природной территории городу, однако по итогам детального анализа эксперты, учитывая значимость объекта, пришли к выводу, что весь имущественный комплекс должен остаться на региональном уровне. В связи с этим законопроект будет отозван из областной думы, сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Кумысная поляна — уникальное место по своей экологической и рекреационной ценности, которое имеет значение для каждого саратовца. Жители посещают эту территорию круглый год, проводят здесь выходные, гуляют и занимаются спортом.

-Очень важно не просто сохранить эту зеленую зону, но и развивать ее. Возможностей для этого у региона больше, чем у города. Напомню, в настоящий момент ведется работа по значительному расширению площади лесопарка — примерно на 700 га. На Кумысной поляне определены 4 функциональные зоны. На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности объекта, — написал чиновник.