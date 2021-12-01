Принято соответствующее Постановление, над которым работало областное министерство природных ресурсов и экологии.

Ранее уже рассказывал о планах по созданию городского лесничества для обслуживания и сохранения территории Кумысной поляны. Этот вопрос поднимался многократно на протяжении долгих лет. Статус памятника природы позволяет это сделать.

Для каждого саратовца этот объект крайне важен. И важно его не только сохранить в том виде, который есть, но и развивать его. Уже оценивается возможность расширения площади Кумысной поляны на 700 га, на сегодняшний день она составляет 4519,4 га. В этом году мы изменили соотношение функциональных зон лесопарка, увеличив до 90% природоохранную зону, которая предполагает строго регулируемое рекреационное использование.

Памятник природы «Кумысная поляна» утвержден в тех же границах, что и были. Более того, в постановлении определен режим особой охраны объекта, определены такие же 4 функциональные зоны, предусмотрены основные виды разрешенного использования, аналогичные существующим.

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности объекта. Использование и сохранение Кумысной поляны будет по-прежнему контролировать министерство природных ресурсов и экологии региона.