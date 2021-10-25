В выходные дни в Нижнем Новгороде принял участие в финальном отборе конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Из 11 тысяч участников финалистами стали только 160 человек. Отрадно, что более 10 из них — соискатели из Саратовской области.

Это молодые люди, работающие в Правительстве, таможенном управлении, Росреестре, кадастровой палате, министерствах и бизнес структурах нашего региона. Данное обстоятельство ещё раз подчёркивает насколько наша область богата талантливой молодёжью.

Желаю победителям успехов в работе на государственной службе, новых побед на благо нашей Родины. Отдельную благодарность выражаю организаторам конкурса за идею и прекрасное её воплощение.