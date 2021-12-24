Развитие средне-специального образования имеет важнейшее значение для экономики нашего региона.

Эту тему уже обсуждали на совещании по ситуации на рынке труда. На сегодняшний день работодатели столкнулись с нехваткой квалифицированных специалистов на производстве, в строительстве и других отраслях.

Пустуют вакансии даже с заработными платами свыше 40 тысяч рублей.

Разрешить ситуацию позволит как раз усиление наших техникумов и колледжей.

Сегодня посетил Энгельсский политехникум. Это учреждение является примером организации учебного процесса по рабочим специальностям. Основной упор здесь сделан на практические занятия, что, на мой взгляд, правильно.

Осмотрели мастерские, где обучаются будущие сварщики, автомеханики, электрики, штукатуры, сантехники. Для ребят и девушек оборудованы полноценные рабочие места. По словам директора политехникума Василия Лепехина, студенты востребованы у работодателей, уже со 2 курса их приглашают после обучения на трудоустройство.

Вопросом модернизации ссузов в регионе будем заниматься предметно. Министру образования региона Михаилу Орлову поручено подготовить предложения по увеличению набора на наиболее востребованные специальности. Министерство труда и социальной защиты готовит перечень самых популярных вакансий. Важно выстроить работу таким образом, чтобы подготовка кадров велась с привязкой к реальной ситуации на рынке труда.