Из резервного фонда Правительства Саратовской области выделено более 58 млн рублей на оказание бесперебойной неотложной помощи в амбулаторных и стационарных условиях.

Это связано с напряженной эпидемиологической обстановкой в регионе. С середины лета наблюдается еженедельный прирост новых случаев заражения COVID-19, следствием чего является увеличение уровня госпитализации в инфекционные стационары.

Данная ситуация требует не только наращивания коечного фонда, но и обеспечение медицинских организаций, перепрофилируемых для лечения коронавируса, всем необходимым оборудованием.

Для оснащения медучреждений планируется приобрести оборудование для оказания медицинской помощи пациенткам акушерского профиля и кислородных концентратов – 17,1 млн рублей.

Для бесперебойной подачи кислорода пациентам будут закуплены три газификатора. Два из них поступят в Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского на период работы «ковидного» госпиталя. На эти цели направлено 20 млн рублей.

На обеспечение автотранспортом участковых врачей выделено 16,1 млн рублей. Также будут закуплены экспресс-тесты для выявления коронавируса на 5 млн рублей.