Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе региона год от года набирает обороты.

Это стало возможным благодаря грантовой поддержке фермерских хозяйств.

Грант «Агростартап» предоставляется на реализацию проекта создания и развития ИП. По итогам конкурса в текущем году определены 14 претендентов. Их проекты направлены на развитие: мясного животноводства – 7 участников, молочного скотоводства – 5 участников, овцеводство – 2 участника. На эти цели будет направлено 37,6 млн рублей. Планируется приобретение не менее 530 голов крупного рогатого скота, не менее 300 голов мелкого рогатого скота, 3 единиц техники и оборудования для заготовки кормов. Также будет создано 28 новых рабочих мест.

Сельскохозяйственным потребительским кооперативам оказывается поддержка в форме компенсации 50% затрат, связанных с приобретением сельхозтехники, оборудования для переработки сельхозпродукции, и возмещения от 10 до 15% затрат, связанных с закупкой сельхозпродукции у членов кооператива. В 2021 году 8 кооперативов получили поддержку в общей сумме 11,6 млн рублей.

На развитие материально-технической базы кооперативов выделено 36 млн рублей. Грант получили 5 сельскохозяйственных кооператива из Хвалынского, Ровенского, Ивантеевского и Марксовского районов. Средства направлены на оснащение цеха по переработке соков, на приобретение холодильников для овоще- и плодохранилищ, на линию по переработке молока, на технику для обработки садов, для перевозки и реализации продукции.

На развитие семейных ферм направлено 56,6 млн рублей. По итогам конкурса 7 крестьянских фермерских хозяйств признаны победителями. В рамках реализации мероприятий ими планируется приобрести 591 голову крупного рогатого скота. Дополнительно будет создано 21 рабочее место.

На следующий год необходимо ставить более амбициозные задачи – увеличивать сумму поддержки и количество претендентов на ее получение. В тоже время нельзя забывать о контроле исполнения обязательств грантополучателями.

Отмечу, что ответственность за своевременность и качество административного сопровождения и консультирования грантополучателей лежит на главах муниципальных районов. Так как низкая вовлеченность администраций муниципалитетов повышает риск неисполнения обязательств и возврата средств грантов в бюджет.