Провел совещание с руководителями министерства образования и министерства культуры области. Обсудили реализацию программ по ремонту школ, детских садов и домов культуры во всех муниципальных районах.

С 2022 года по инициативе Председателя Государственной думы Вячеслава Володина в регионе начнется реализация программы по ремонту 100 школ, 100 детских садов и 50 домов культуры в дополнение к существующим. На эти цели будет выделено не менее 250 млн рублей.

По итогам анализа состояния зданий, в которых располагаются эти учреждения, выяснилось, что основная проблема – неудовлетворительное состояние кровли. Рабочая группа приняла решение, что в 2022 году необходимо сделать акцент на ремонте крыш. Стоимость данного вида работ по многим объектам может варьироваться от 2,5 до 4 млн рублей. В таком случае Правительство региона будет обращаться к депутатам с предложениями по выделению дополнительных средств из бюджета. Важно, чтобы все запланированные на следующий год ремонтные работы в школах, детских садах и домах культуры.

Предполагается, что средства программы будут распределены исходя из следующего. В самых крупных муниципалитетах будет справедливым отремонтировать больше объектов, поскольку их общее количество там выше, чем в остальных. К формированию перечня будут привлечены муниципалитеты и депутаты, которые непосредственно взаимодействуют с жителями. Подробный перечень будет опубликован позже.