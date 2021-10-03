Одним из методов повышения безопасности на дорогах является установка камер фиксации нарушений на аварийных участках.

Практика показывает, что в таких местах количество ДТП значительно меньше.

На дорогах Саратовской области сейчас действует 221 камера для фиксации нарушений. Показатель смертности в этом году снизился на 30%.

На федеральных дорогах на сегодняшний день установлено 26 камер. В планах – увеличить их количество еще на 30 штук в местах, где наиболее часто происходят аварии, в том числе из-за превышения скоростного режима.

Благодаря этим мероприятиям удалось снизить аварийность на региональных и федеральных дорогах в целом на 12,3%, что является основной целью в обеспечении безопасности автомобильного движения.