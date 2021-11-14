Механизм компенсационной высадки насаждений поможет нарастить темпы озеленения городов в Саратовской области.

Существует две основные формы проведения компенсационного озеленения. Это натуральная – восстановление насаждений взамен уничтоженных, и денежная – аккумулирование и последующее использование целевых средств на создание новых и реконструкцию существующих объектов озеленения в соответствии с утвержденными программами. Комиссия рекомендовала органам местного самоуправления руководствоваться данными методиками при проведении благоустройства территорий.

Также проводится инвентаризация зеленых насаждений на территориях трех крупных муниципалитетов области. Подсчитано, что озелененные пространства города Энгельса и территории общего пользования составляют 352,16 га. На территории города Саратова расположено более 11,3 млн квадратных метров озелененных территорий. В обоих случаях необходимо провести инвентаризацию на территории парков и скверов. На территории города Балаково насаждения общего пользования составляют 182,39 га.

На настоящий момент разработан план насаждений, включая количественные и качественные показатели. Началась масштабная работа по составлению интерактивных карт зеленых насаждений.