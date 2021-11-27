Сегодня, 27 ноября, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин попросил облпрокурора Сергея Филипенко возбудить уголовное дело об уничтожении здания гостиницы Россия. Пост об этом появился в телеграм-канале политика.

Собственники дома И.И. Зейферт не исполняли обязанности по сохранению объекта культурного наследия, это и стало причиной обращения. Он просит провести контрольно-надзорные мероприятия в их отношении.

— В адрес владельцев неоднократно выдавались предписания от мэрии Саратова и регионального управления по охране объектов культурного наследия. Никаких мер по сохранению и консервации ценного объекта они не приняли. Теперь историческое здание оказалось в аварийном состоянии, — сказал Бусаргин.