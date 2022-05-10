Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Саратовской области. Соответствующий указ президент РФ подписал сегодня, 10 мая.

Им стал вице-губернатор региона Роман Бусаргин. До подписания Владимир Путин провёл рабочую встречу с новоназначенным. Такую информацию предоставил официальный сайт Кремля.

В ЦИК РФ также отметили, что выборы новых глав пройдут в единый день голосования.

Напомним, Валерий Радаев, проработавший на посту губернатора области 10 лет, решил досрочно сложить полномочия.