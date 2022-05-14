За последнюю неделю большое число жалоб жителей было связано с вопросами экологии.
По словам министра природных ресурсов и экологии, чаще всего обращения касались вывоза мусора. В качестве причины глава ведомства назвал работы по благоустройству и длительные выходные, на которых были проблемы с вывозом ТКО.
⠀
Перед началом майских праздников мы встречались с руководством компании-концессионера и говорили о необходимости усилиться на период выходных. Если партнеры нас подводят, мы должны вести с ними соответствующий диалог.
⠀
Министр пообещал наладить эту работу.
⠀
Профильному министерству совместно с главами муниципалитетов необходимо разобраться и выявить проблемные места. Порядок в этом направлении нужно наводить однозначно.