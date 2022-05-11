И. о. губернатора Саратовской области Роман Бусаргин принял участие в заседании рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции под председательством Сергея Собянина.

На совещании обсуждались меры поддержки экономики в условия внешнего санкционного давления. Поддержка от государства предоставляется предприятиям во всех отраслях.

Отдельно звучал вопрос о системообразующих предприятиях.

-Задача регионального правительственного блока — включить в федеральный перечень как можно больше саратовских организаций. В приоритете должны быть предприятия с большим количеством рабочих мест, высоким уровнем заработной платы и серьезной производственной базой, — заявил Бусаргин.