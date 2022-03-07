Председатель регионального правительства Роман Бусаргин посетил новую саратовскую инфекционную больницу.

По его словам, прием пациентов начался в конце января. Сейчас учреждение работает в штатном режиме. Основной штат больницы набран, проводятся выездные занятия для студентов кафедрами СГМУ.

— Сотрудники рассказали, что условия работы здесь лучше, чем в других учреждениях, поскольку имеется самое современное оборудование и действует собственная лаборатория.

— Вместе с медиками прошли в «красную зону» детского отделения, пообщались с родителями маленьких пациентов. Вопросов по качеству оказания медпомощи, условиям в больнице у них не возникло. Четырехразовое питание полностью устраивает. В пищеблоке лично проверил, что предлагают на обед.

— В «красной зоне» побывал впервые. В защитном костюме находился непродолжительное время, но ощутил, как трудно нашим врачам в них работать. Спасибо им огромное за труд и профессионализм.

— Напомню, что проект по строительству новой инфекционной больницы в Саратове удалось реализовать благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, — отметил в сообщении вице-губернатор области.