В рамках заседаний рабочей группы по экологическому оздоровлению региона обсуждался вопрос об увеличении числа особо охраняемых природных территорий с экспертами и представителями научного сообщества.

Сегодня подписал постановление Правительства области о создании еще одной такой территории регионального значения.

Новый памятник природы – тюльпанная степь – расположен в 1,5 км к востоку от поселка Степное Советского района и проходит по долинному комплексу реки Мечетка, включая устьевые части овражно-балочной сети.

Наличие статуса особо охраняемой территории позволит сохранить степной участок с крупной популяцией тюльпана Геснера, а также черты заволжских ландшафтов до их масштабной распашки во второй половине XX века. Это накладывает определенные ограничения на использование земельного участка. Здесь запрещена любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.